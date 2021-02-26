В Казани на прием к прокурору республики Татарстан Илдусу Нафликову пришел отец погибшего полицейского.

23-летний дознаватель отдела полиции "Юдино" Ильнар Галимов погиб в декабре прошлого года. Стража порядка нашли мертвым в рабочем кабинете.

Проверку начали проводить по факту самоубийства. Есть информация, что Ильнар собирался уволиться из органов МВД, но в этом случае он должен был в полной мере возместить государству средства, которые были затрачены на его обучение в Казанском юридическом институте. Общая сумма такого долга предварительно оценивалась в 700 тысяч рублей.

Было ли это мотивом для самоубийства молодого полицейского?

Его отец Миндар Галимов сомневается. Он рассказал прокурору РТ, что его сын не мог убить себя, потому как получил хорошее воспитание. У полицейского, несмотря на юный возраст, не было проблем с финансами, жилищных проблем. В крайнем случае, он с помощью семьи вполне мог выплатить нужные средства.

Отец покойного дознавателя отметил и тот факт, что предсмертная записка не была написана его сыном лично, а было напечатана на компьютере, причем почему-то в форме сухого рапорта. Звук выстрела слышал только один коллега Галимова, а потому отец настаивает, чтобы были рассмотрены и другие версии смерти сына, например, убийство.