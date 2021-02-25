По соцсетям разлетелась информация о том, что водитель автобуса №89 в Казани высадил всех пассажиров и уехал по своим делам.
«Водитель маршрута №89 на остановке «Улица Побежимова» высадил всех из салона и отправился помогать своей знакомой: она на личном автомобиле попала в ДТП с другим автобусом маршрута №89, который уехал с места происшествия», - говорится в сообщении.
В комментариях жители отреагировали негативно и стали рассказывать подобные истории.
«Не раз попадал в такую ситуацию с 89-м маршрутом. Они не объясняя причины высаживали всех и просили пересесть в другой автобус. При чем это было даже рано утром, когда люди ехали на работу. Ещё у них есть одна забава, стоять на некоторых остановках по несколько минут с открытыми дверями, даже в такой мороз»
«А деньги за проезд вернут?»
«А еще стоимость проезда повышают»
«У 89 это норма, несколько раз попадала в такие ситуации, больше не езжу этим маршрутом»
«Если людей нет. Высаживает остальных где хочет и типа в парк»
Официальных комментариев по данной ситуации пока что не поступило.
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