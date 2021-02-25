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Иллюстративное фото Prokazan.ru

«Форму не выдают, пожарные получают ожоги»: в МЧС Татарстана опровергли «анонимку» с жалобой из сети

25.02.2021, 07:46 25 0 prokazan.ru
В пресс-службе ведомства привели точные цифры

Накануне в соцсетях появился пост с жалобой на снабжение средствами защиты и одеждой в Казанском гарнизоне пожаротушения. В нем анонимный автор утверждал, что бойцов "при зарплате в 25 тыс руб предлагают закупать всё необходимое за свои денежные средства". 

В частности, речь шла о непредоставлении футболок, обуви, крагов, карабинов, поясов. Автор поста уверяет, что, например, изношенные перчатки пожарным "предлагают подлатать подручными средствами", из-за чего они получают ожоги рук. Также говорится, что пожаро-техническое вооружение не проходит должных испытаний, и все вместе замедляет работу огнеборцев во время происшествий. К посту неизвестный автор приложил фото.

В пресс-службе МЧС РТ уже прокомментировали пост. По словам Андрея Родыгина, минимальная зарплата у пожарных составляет не 25, а 32 тысячи, ожогов на пожаре в Казани бойцы не получали со времен возгорания в ТЦ "Адмирал", а на спецодежду деньги выделяются планомерно. 

"С боевой одеждой в Казанском гарнизоне проблем нет. Идёт постоянное обновление. У многих пожарных по несколько комплектов боевой одежды. Предметами боевой одежды пожарного, средствами защиты рук и ног пожарного личный состав Главного управления МЧС России по Республике Татарстан обеспечивается поступившим по централизованным поставкам имуществом. Так, в январе 2021 года Казанский гарнизон (это 7-й пожарно-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Республике Татарстан) получил по 110 комплектов новой боевой одежды пожарного, средств защиты рук, защитной обуви пожарного. Кроме того, в 2020 году личный состав 7 отряда получил 114 пар средств защиты рук пожарного, закупленных на выделенные денежные средства", - прокомментировали в ведомстве.

Также сообщалось, что обновление обмундирования планируется и в 2021 году: всего это более 600 комплектов боевой одежды, более 1,5 тысяч пар средств защиты рук, почти 600 пар специальной обуви. Помимо "боевки" сотрудники обеспечены облегченной обувью и спецодеждой для несения суточных дежурств, а все оборудование и экипировка проходят технические испытания и имеют сертификаты.

Пользователи соцсетей, однако, цифрам не доверяют и предлагают провести расследование.

"Да расследование нужно проводить, а не читать, что тут пишут люди. Смотря на цифры, которые вы тут предоставили, это даже учитывая то, что реально всё это выделялось и доходило, цифры очень маленькие для такого города... Я боюсь представить что творится в областях"
"По поводу расследования это точно. По документам закупить сколько угодно можно, а по факту дошло ли это до состава?"
"Лучше провести проверку по Казани. И не допустить, чтобы офицеры выдали новое на 1 раз для показухи."
"Можно вот в течении нескольки часов, собрать комиссию и пойти на проверку. И посмотреть в каком состоянии спецодежда. Если так прозрачно, можете сюда фотографии скинуть", - предлагают татарстанцы.

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