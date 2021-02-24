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Фото: ProKazan

Рестораторы и отельеры Казани и Татарстана попросили президента Минниханова продлить работу общепита

24.02.2021, 17:09 33 2 prokazan.ru

К президенту Татарстана Рустаму Минниханову обратились рестораторы и отельеры региона и Казани с просьбой продлить работу общепита. Об этом рассказал новый председатель правления ассоциации Зуфар Гаязов.

По словам помощника президента, этот вопрос будет рассматриваться в ближайшее время. Но решение в любом случае будет принимать руководство республики.

На данный момент из-за угрозы распространения коронавируса заведения общественного питания работают до 12 ночи.

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Татарстан Казань Общество
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комментарии

Гараж
0
24 февраля 2021
17:23
Специфика России. Это обедать дома. Прибыль минимальна. Общепит не тянет. Сейчас даже нигде нет прибыли, кроме пермячных на углах. Они открыты после совка. Нигде нет прибыли. Это Россия. Древнейшая страна айнов. Именно айны стали делать пельмени
Обыватель
0
24 февраля 2021
17:27
Ребята, как думаете, может, попрошу член увеличить Хаматжону и меры примут? Сил никаких нет, до простаты уже не достаёт, никакого счастья от нашей семейной жизни!

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