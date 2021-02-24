К президенту Татарстана Рустаму Минниханову обратились рестораторы и отельеры региона и Казани с просьбой продлить работу общепита. Об этом рассказал новый председатель правления ассоциации Зуфар Гаязов.

По словам помощника президента, этот вопрос будет рассматриваться в ближайшее время. Но решение в любом случае будет принимать руководство республики.

На данный момент из-за угрозы распространения коронавируса заведения общественного питания работают до 12 ночи.

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