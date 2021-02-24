С 25 февраля в Казани будет ограничено движение по улице Юлиуса Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
«До 31 мая будет закрыт проезд по улице Юлиуса Фучика возле дома №1 по улице Чингиза Айтматова», - говорится в сообщении.
Ограничения связаны с работами по выносу газопровода из зоны строительства станции метро.
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