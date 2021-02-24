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Бывший гендиректор «Wynn Resorts» оправдан в деле о харассменте

24.02.2021, 09:57 0 prokazan.ru

Игорный холдинг «Wynn Resorts Ltd» подал юридическую справку в поддержку апелляционного суда, решением которого вступило в силу постановление по делу бывшего гендиректора компании. 

На Стива Винна написали заявление девять анонимных женщин. Каждая из них утверждала, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны бизнесмена. Однако доказать факт насилия они не смогли. Также суд принял во внимание некорректное использование псевдонимов и коллективные обращения. В связи с этим было принято решение о прекращении дела.

Истцы утверждали, что компания «Wynn Resorts» знала о поступках Стива Винна и прикрывала его. Суд занял сторону игорного концерна и его бывшего гендиректора. Решение объяснялось слабой аргументацией и анонимностью.

«На протяжении всей своей жалобы истцы используют обобщенные и расплывчатые утверждения без индивидуальной фактической поддержки своих утверждений», – прокомментировали решение суда в «Wynn Resorts».

Как ранее сообщалось, из-за скандала Стив Винн был вынужден покинуть пост в компании в 2018 году.

Источник: сайт новостей игорной индустрии Рейтинг Казино. Знакомьтесь с онлайн-играми, производителями софта, рейтингами казино. На портале представлены детальные обзоры легальных онлайн-заведений, в том числе обзор казино 1хСлотс.

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