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Фото скриншот с видеозаписи

Экс-чиновник из Казани показал отдых на Мальдивах и обнаженную Нюшу

20.02.2021, 10:57 146 3 prokazan.ru

Бывший чиновник и КВН-щик из Казани Игорь Сивов, ныне супруг певицы Нюши, показал обнаженную жену в спальне. Семейство отдыхало на Мальдивах, там где несколько лет назад состоялась свадьба Сивова и артистки. На кадрах, которые Сивов опубликовал в "Инстаграме", певица обнаженная сидит спиной к камере. Видео озаглавлено "Утро". 

Также пара рассказывает у себя в аккаунтах об отдыхе в теплых краях, который, судя по снимкам, длился чуть меньше месяца. Вместе с супругами на Мальдивах была их общая дочь Симба и сын Сивова от первого брака. 

нюша на мальдивах

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комментарии

Горожанин
0
20 февраля 2021
11:01
Фу быть такими
Горожанин
0
20 февраля 2021
11:06
Ну не с мальчиком же фото , как у нынешних либералов.
Гараж
0
20 февраля 2021
11:17
И он хотел нам доказать что счастлив и судьбой доволен.
Ведь каждый поступает так, ведь он в фортуне своей волен.
Он счастлив, есть приоритет, он в жизни обошел кого-то.
А тут осенний лес шумит и бьёт афальт стальная рота

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