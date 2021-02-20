Бывший чиновник и КВН-щик из Казани Игорь Сивов, ныне супруг певицы Нюши, показал обнаженную жену в спальне. Семейство отдыхало на Мальдивах, там где несколько лет назад состоялась свадьба Сивова и артистки. На кадрах, которые Сивов опубликовал в "Инстаграме", певица обнаженная сидит спиной к камере. Видео озаглавлено "Утро".

Также пара рассказывает у себя в аккаунтах об отдыхе в теплых краях, который, судя по снимкам, длился чуть меньше месяца. Вместе с супругами на Мальдивах была их общая дочь Симба и сын Сивова от первого брака.

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