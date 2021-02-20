Погода подготовила свой подарок к 23 февраля, и в Татарстан придут суровые холода. Ожидается до - 38 градусов. Но мороз - еще не все "сюрпризы". За счет прогнозируемого ветра холод будет ощущаться сильнее.
Высок риск переохладиться и получить обморожение.
Уже несколько суток республика находится в зоне холодной воздушной массы. Но наиболее холодные дни ждут жителей низких районов, предупреждают синоптики.
Подобная температура заметно отклоняется от средних климатических норм - отклонение составит примерно 11-15 градусов вниз.
Синоптики Гидрометцентра РТ утверждают, что низкие температуры продержатся в регионе как минимум до 26 февраля 2020 года.
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