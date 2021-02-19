В конце 2020 года стало известно, что Казань в этом году войдет в программу реновации территорий. Мэр города определил и районы, которые войдут в проект, и одним из них стал речной порт. Попытки преобразить эту территорию уже были, но все оставалось "на бумаге.

Корреспондент ProKazan.ru изучил проекты, пообщался с историком и преподавателем архитектурно-строительного университета Казани чтобы разобраться, во что превратится речной порт и нужно ли это городу.

Эскизы, демонстрирующие, какой станет портовая территория, вполне могли бы быть картинкой из футуристического фантастического фильма о великих городах далекого будущего. Спилберг бы одобрил. Но это - не кино, а реальность, правда, пока еще только обещанная жителям Казани.

История вопроса

Унылый и депрессивный район речпорта в Казани не дает покоя архитекторам и эстетам вот уже более двух десятилетий. "Что-то надо с этим делать",- считают специалисты. "Давно пора", - соглашаются горожане.

Летом 2020 года наконец был торжественно представлен чудо-проект реновации. И проект, действительно, поразил воображение размахом и масштабом. Реализацией его предложили руководить бывшему главному архитектору Казани Татьяне Прокофьевой.

Ранее представляли и другие проекты, причем, вполне экономически просчитанные, однако, ни один в итоге так и не стартовал. Этот - фантастический на момент презентации даже не был финансово обоснованным, но все сразу поняли - вот оно, дождались!

Мэр Казани Ильсур Метшин тогда так и сказал:

"Хотелось бы посоветоваться, ведь у каждого есть свои мечты. Мечтаем в детстве, юности, будучи взрослыми. Моя мечта - на посту мэра все-таки начать эту реновацию".

Мечты мечтами, а ведь и на самом деле жители Казани много лет не видели за серыми постройками всего величия и красоты Волги.

С 2015 года разработкой реновации занимались две компании из Малайзии - APUDG и Straits Engineering. Их специалисты сделали упор не на красоту и футуризм, а на практичность. По их проекту, южнее речпорта должен был быть построен финансово-деловой центр "Казань-Сити". А между речными косами (от элеватора грузового порта до Кукушкино) планировалось отдать территорию под коммерческую застройку.

Практичные малазийцы смело заявляли, что смогут выстроить около 7 миллионов квадратных метров недвижимости для выгодного всем коммерческого пользования.

Власти подумали и решили: выгода и коммерция - это отлично, но где же тут красота, душевность и историческое гостеприимство Казани? Будет в городе еще один современный район, где днем - пробки, а вечером - пустота, поскольку все клерки разъезжаются по домам. Такая участь уже постигла старый центр Казани, стоит ли плодить такие районы еще? От проекта отказались.

В феврале 2021 года Ильсур Метшин призвал выпускников ВУЗов не уезжать за границу, а оставаться и принять участие в реновации - хорошие специалисты, молодые идеи всегда пригодятся.

Что планируется сделать?

Новый проект, представленный прошлым летом, подразумевает возможность застройки не только деловой, но и жилой, культурной. Планируется, что реновация позволит возвести около 1 миллиона квадратных метров жилья, и это - гарантия, что в вечернее время район будет продолжать жить, смеяться детскими голосами, наперебой гомонить до самой темноты.

В районе речпорта появятся две школы, в каждой смогут обучаться до 2 тысяч детей. Будут построены детские сады. У казанцев сразу возникает вопрос - будет ли жилье с видом на Волгу элитным и безумно дорогим? Ответа на него пока нет. Городские архитекторы во главе с Ильсияр Тухватуллиной от прямых вопросов уклоняются, и переводят тему на то, что намерены использовать натуральные материалы, и, конечно, "внимательно рассмотрят кандидатуры инвесторов".

Под коммерческую недвижимость будет отдано 250 тысяч квадратных метров, а не 7 миллионов, как предлагали малазийские специалисты. Безусловной жемчужиной Казани станет новая набережная. Предлагается, что ее ширина составит 20 метров, а протяженность - 9 километров. Также проект реновации предполагает, что будут отремонтирован старые дороги и построено примерно 5 километров новых.

Речные косы соединит не намыв, как за то ратовали малазийские специалисты, а мост для пешеходов. Задумываются о создании мусульманского культурного центра.

Что планируют оставить?

Историческое наследие, впрочем, не пострадает. Район речпорта в историческом облике останется в памяти, благодаря сохранению старых башенных кранов. А из старых кораблей планируется сделать новые кафе и романтичные ресторанчики. В элеваторе вообще замахнулись сделать молодежный центр.

Что может помешать?

Для начала нужно завершить переговоры с собственниками всех объектов на территории зоны реновации. Их более 140. Также по территории проходит железная дорога, и тут придется решать вопрос со снятием ограничений.

Бывший архитектор Казани Татьяна Прокофьева:

"Работа над этим проектом начата довольно давно, и предстоит еще многое. Это будет непросто, но организационные вопросы решаются".

Женщина даже шутит, что проект может оказаться настолько сложным, что ей придется постараться, чтобы "дожить до его окончания".

Мнения горожан

Мнения горожан, как водится, разделились. Вот лишь несколько из утверждений, которые оставили казанцы на городских форумах:

"Не знаю... Там нормальных дорог нет, не удобно все, как застраивать?".

" Решение интересное, перспективное. Обидно же - центральная часть города, а выглядит как заброшенное село после бомбардировки".

"Ну почему фигурирует Кукушкино? Вы хоть знаете, как там сильно пахнет очистными сооружениями, в летнюю жару противогаз надевать придется. Предлагаю там поселить всех этих архитекторов и мэра. Пусть на себе опробуют".

Наш опрос

Мы провели собственный опрос, попросив казанцев указать, что они сами хотели бы видеть на территории района речпорта - жилые кварталы, развлекательные заведения, прогулочные зоны, бизнес-квартал, культурно-исторический квартал или что-то иное? Большинство хотят видеть тут культурный центр и парковые комплексы.

Быть ли реновации - мнение специалиста

На вопросы о реновации ответил заведующий кафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич.

- Есть ли основания считать, что реновация состоится?

- Конечно, но вот указать точные сроки пока вряд ли кто-то сможет. Территория-то интересная, благоприятная, но окончательного проекта, насколько мне известно, пока нет, и все красочные эскизы - это еще не проект. А так, реновация - дело отличное.

- Не нарушит ли реновация исторического облика Казани?

- Все исторически важные территории расположены за пределами района речпорта. Поэтому говорить о том, что реновация что-то нарушит, просто нельзя. Если же учитывать облик самого порта, конечно, от него что-то да оставят.

- Финансовая стороны реновации - сегодня важный вопрос...

- Уверен, что территория у Волги - место очень привлекательное. Инвесторы с охотой должны зайти на него. И процентов на 80 проект, конечно, будет финансироваться инвесторами, частниками.

- Какие работы уже сейчас ведутся?

- Делается транспортная инфраструктура. Большое Казанское автомобильное кольцо почти соединилось. Уйдет южный железнодорожный обход, как планируется, останется северный. И только представьте, у нас появится возможность сделать городские железнодорожные пути - кольцевое метро или трамваи. Это будет мощный транспортный импульс.

- Когда, по вашему, ждать реализации реновации?

- Ну пока утвержденного плана нет, говорить сложно. Также есть опасность, что небольшие застройки, которые появятся сейчас в спешке, в итоге помешают целостному решению задачи. Могу предположить, что 1-2 года уйдут на "притирку" проекта. И еще 2-3 года - на перебазирование грузового порта. Поэтому ждать первых результатов реализации ранее 2024-25 года не стоит.

В разрезе истории

Григорий Ивойтов, историк и член сообщества "Старая Казань на все времена" уверен, что вопрос реновации района речпорта не так прост, как кажется. С одной стороны, этот район - памятник истории, но не той, о которой думаю все туристы, приехавшие в Казань.

- Эта часть Волги и этот порт - вовсе не те, которые прославляются в истории, не те, которые были в 10 веке. Волга стала шире, и этот порт был построен уже после 1955 года. Если это и памятник, то исключительно хрущевской эпохе. А она мало кому из туристов интересна не только в Казани, но и в других городах.

- Что бы вы сделали в рамках реновации в этом месте?

- Я бы вообще не ставил вопрос о реновации как таковой. Разумнее было бы провести ревитализацию - улучшение имеющихся объектов с последующим вдыханием в них новой жизни.