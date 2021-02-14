14 февраля скончался бывший председатель Арбитражного суда Татарстана, заслуженный юрист России и РТ Рашит Салахов. Ему было 79 лет. Соболезнования по поводу смерти Салахова принес глава республики Рустам Минниханов.

"Талантливый руководитель, человек удивительной работоспособности и преданности своему делу, настоящий патриот родной республики, за пятнадцать лет работы во главе Арбитражного суда Республики Татарстан он многое сделал для становления обновлённого арбитражного судопроизводства в Татарстане, собрал высокопрофессиональный коллектив, оставил о себе самую добрую память, которую мы навсегда сохраним в наших сердцах", - говорится в телеграмме в адрес председателя Арбитражного суда РТ.

Салахов родился в Апастовском районе Татарстана, окончил КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности "Правоведение" и почти четыре десятка лет отдал работе в судебной системе. Прощание с Рашитом Салаховым состоится 15 февраля в арбитражном суде.

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