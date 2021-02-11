30-летнего мужчину разыскивают в Казани уже месяц. Виктор Владимирович Ефимов пропал 11 января, сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Мужчина ростом 180 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, волосы русые. Был одет в длинную черную куртку, джинсы светло-синего цвета, черные кроссовки и черную вязаную шапку. Как указывают волонтеры, у мужчины при себе была черная болоньевая сумка на ремне с ручками.

Всех, кто видел пропавшего или знает, где он находится, просят позвонить по телефону 112.

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