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Иллюстративное фото ProKazan

В Казани мужчину без 400 тысяч рублей оставил брат его жены

11.02.2021, 02:00 19 2 prokazan.ru

В Казани 26-летний мужчина оставил своего родственника без крупной суммы денег. Потерпевший обратился с заявлением в полицию 3 февраля: казанец сообщил, что из его дома пропало 433 тысячи рублей. 9 февраля полицейские раскрыли преступление и задержали 26-летнего брата жены потерпевшего. 

Подозреваемый признался в преступлении: он рассказал, что знал о накоплениях родственника и месте хранения денег. После кражи мужчина успел потратить часть украденного, остальные деньги изъяли полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанный сейчас находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается, передает пресс-служба МВД по РТ. 

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комментарии

Ага
0
11 февраля 2021
02:16
Моя тачила. Я до сих пор на таком гoвне езжу. Меня без 4000 тыс оставила брат жены сестры тещи шурина зятя... Короче Ининка Волк.
Обыватель
0
11 февраля 2021
02:26
Бедолжка! Давайте учредим фонд помощи Аге, пострадавшему от Волка!
В ответ на комментарий пользователя
Моя тачила. Я до сих пор на таком гoвне езжу. Меня без 4000 тыс оставила брат жены сестры тещи шурина зятя... Короче Ининка Волк.
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