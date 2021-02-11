В Казани 26-летний мужчина оставил своего родственника без крупной суммы денег. Потерпевший обратился с заявлением в полицию 3 февраля: казанец сообщил, что из его дома пропало 433 тысячи рублей. 9 февраля полицейские раскрыли преступление и задержали 26-летнего брата жены потерпевшего.

Подозреваемый признался в преступлении: он рассказал, что знал о накоплениях родственника и месте хранения денег. После кражи мужчина успел потратить часть украденного, остальные деньги изъяли полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанный сейчас находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается, передает пресс-служба МВД по РТ.

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