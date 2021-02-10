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Иллюстративное фото ProKazan

Решили выяснить, кто был главнее в тюрьме: в Татарстане мужчина едва не убил приятеля во время ссоры

10.02.2021, 20:39 148 3 prokazan.ru

Житель поселка Нижние Вязовые Зеленодольского района едва не убил приятеля во время ссоры: мужчины горячо дискутировали насчет того, кто из них был главнее в тюрьме. Инцидент произошел в октябре 2020 года: судимый несколько раз 66-летний мужчина неделю пьянствовал со своим 44-летним приятелем. Утром 27 октября собутыльники поссорились - мужчины стали выяснять, кто их был главнее в период отбывания наказания в колонии. В пылу ссоры обвиняемый взял нож и вонзил его в грудь оппонента. После этого мужчина пошел в магазин и попросил продавца вызвать полицию. Потерпевший выжил благодаря своевременной помощи медиков. 

Обвиняемый признал вину в преступлении частично и пояснил, что не хотел убивать приятеля. Мужчину обвиняют по статье Уголовного кодекса "Покушение на убийство", в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана. 

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Криминал
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комментарии

Ага
0
10 февраля 2021
21:03
Пройдет лет 5 и Алёшка Воровальный вместе со своим подельником Волковым будут после отсидки спорить чей шконарь на сантиметр выше был в зашкварном углу ахахаххаах. Возможно нам всем и нашим детям сильно повезет если они друг друга при этом зарежут
Обыватель
0
10 февраля 2021
21:05
Хаматжон с Саидом тоже часто спорят, только втыкают не друг- другу, а мне. И не нож, а кое-что другое
Сэр Гей
0
10 февраля 2021
21:41
Везучий малыш. А за меня никогда ещё мужчины не дрались. Наверное, это очень приятно и романтично.
В ответ на комментарий пользователя
Хаматжон с Саидом тоже часто спорят, только втыкают не друг- другу, а мне. И не нож, а кое-что другое
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