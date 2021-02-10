Житель поселка Нижние Вязовые Зеленодольского района едва не убил приятеля во время ссоры: мужчины горячо дискутировали насчет того, кто из них был главнее в тюрьме. Инцидент произошел в октябре 2020 года: судимый несколько раз 66-летний мужчина неделю пьянствовал со своим 44-летним приятелем. Утром 27 октября собутыльники поссорились - мужчины стали выяснять, кто их был главнее в период отбывания наказания в колонии. В пылу ссоры обвиняемый взял нож и вонзил его в грудь оппонента. После этого мужчина пошел в магазин и попросил продавца вызвать полицию. Потерпевший выжил благодаря своевременной помощи медиков.

Обвиняемый признал вину в преступлении частично и пояснил, что не хотел убивать приятеля. Мужчину обвиняют по статье Уголовного кодекса "Покушение на убийство", в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

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