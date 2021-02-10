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Фото: ProKazan

Тяжелобольному мальчику из Казани отказываются давать положенную квартиру

10.02.2021, 00:15 1 0 prokazan.ru

Кассационный суд Самарской области не удовлетворил жалобу прокурора Казани к исполкому по делу 16-летнего инвалида. Прокурор пытался обжаловать решение суда первой инстанции, по которому мальчику отказали в предоставлении квартиры по договору соцнайма.

Матери мальчика предлагают получить жилищную субсидию и оформить социальную ипотеку. Но женщина не готова оплачивать ежемесячные взносы. В свою очередь исполком не может предоставить квартиру подростку, так как он не признан малоимущим. При этом ему по закону положено отдельное жилье, мальчик страдает от частых эпилептических припадков, которые вызваны у него синдромом Штурге-Вебера.

«В Исполкоме мне пояснили, что государственный жилищный фонд РТ может обеспечить жильём только посредством социальной ипотеки. После подписания договора благотворитель внесёт денежную сумму в размере стоимости выбранной квартиры на счёт ГЖФ РТ, после чего квартира переходит в собственность», - цитирует RT женщину, но она отказалась из-за отсутствия каких-либо гарантий, что жилье перейдет сыну.

Но отчаиваться еще рано, прокурор обещал идти до конца – в Верховный и Конституционный суды России.

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