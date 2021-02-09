Татарстанцы, родственники которых перенесли инфаркт, инсульт, атеросклероз артерий головного мозга или ног, могут бесплатно пройти генетический тест для исключения наследственного заболевания. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Участие могут принять жители республики, в семье которых есть женщина до 60 лет или мужчина до 55 лет, столкнувшиеся с данными проблемами. Исследование проводится по уникальной для нашей страны методике и направлено на выявление семейной гиперхолестеринемии, сроки проведения - до июня 2021 года.

Тестирование можно пройти в Центрах липидологии: для взрослых это учреждение на базе Городской клинической больницы №7 по адресу Декабристов, 191/93, запись по телефону 557-31-14. Несовершеннолетних татарстанцев можно записать в поликлинику №2 ДРКБ по телефонам 229-54-33, 8-937-622-60-41

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