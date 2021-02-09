Наверх

Новости Казани и РТ

12:12, сегодня
Несколько ДТП с «перевертышами» засняли сегодня в Казани
14:31, сегодня
Yota для любви: мобильный оператор обнуляет трафик для знакомств
14:14, сегодня
Малышке из Казани нужна сложная операция в США: она перенесла инсульт, пять операций и тромбоз
13:33, сегодня
Смертность в Татарстане за год выросла на 27%
12:31, сегодня
Семья педофилов изнасиловала своего полуторагодовалого ребенка и засняла это на видео
12:26, сегодня
В транспортной полиции прокомментировали сообщение о минировании аэропорта Казань
11:37, сегодня
Банк «Открытие» предлагает новый вклад «Весенний» с повышенной процентной ставкой
11:37, сегодня
Прозак SNS Smart Powders
11:30, сегодня
Жители Казани наблюдали редкое природное явление - гало
11:01, сегодня
Бармен из Казани рассказал, что пьют россияне и иностранцы
10:34, сегодня
13-летнюю девочку убил и ограбил сожитель матери, его объявили в федеральный розыск
10:25, сегодня
Следком возбудил уголовное дело из-за жалоб на отсутствие дорог в поселке под Челнами
09:50, сегодня
По итогам двух митингов в Казани в поддержку Навального в суд поступило 590 дел участников
09:09, сегодня
Под Казанью из-за гололедицы произошло серьезное ДТП
09:05, сегодня
ВТБ запустил чат-бот в Telegram
08:36, сегодня
«Цену завысили в три раза»: казанцы продолжают жаловаться на высокие цены на такси
07:30, сегодня
Судье из Татарстана вынесли предупреждение за ссору с охранниками в клубе
06:15, сегодня
СМИ: в России перед выборами готовят новые социальные выплаты
05:30, сегодня
Перевозчики Татарстана заявили, что тахографы усугубят проблему с графиком общественного транспорта
00:15, сегодня
Казань получила статус гастрономической столицы России
19:41, 08.02.2021
Женщину в магазине травмировали полицейские после ее отказа надеть маску
18:48, 08.02.2021
Синоптики рассказали, когда в Татарстане снова потеплеет
17:57, 08.02.2021
Мужчина убил знакомого, попросившего его перестать пьянствовать, а затем напал на полицейского
17:56, 08.02.2021
На городских парковках в Казани установили комплексы фотофиксации госномеров
17:37, 08.02.2021
Следователи Воронежа установили причастного к жестокому убийству учительницы математики
16:39, 08.02.2021
Ассоциация АТП Татарстана прокомментировала ситуацию с выехавшим на «встречку» автобусом
16:13, 08.02.2021
Накачал наркотиками и изнасиловал: в Татарстане мужчину подозревают в надругательстве над женой
15:58, 08.02.2021
Рокировка в первом выпуске шоу «Последний герой»: на острове неожиданно появился актёр Денис Шведов
15:45, 08.02.2021
Минобрнауки Татарстана напомнило о возможности отмены уроков в школах из-за морозов
15:29, 08.02.2021
Почему нужно обращаться в таможенное агентство
14:48, 08.02.2021
В Челнах возбудили уголовное дело после трагической гибели рабочего на стройке
14:46, 08.02.2021
Сразу в двух районах Казани метеостанции зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе
14:01, 08.02.2021
Начальника колонии Татарстана обвиняют в шести эпизодах получения взятки
13:28, 08.02.2021
Казанский студент оформил кредит и отдал мошенникам 180 тысяч
12:54, 08.02.2021
Три года был в федеральном розыске: сотрудники Росгвардии в Казани задержали беглого преступника
12:06, 08.02.2021
Массовое ДТП произошло в Казани из-за женщины-водителя, она скрылась с места происшествия
11:34, 08.02.2021
Банк «Открытие» снизил ставку по кредиту наличными и рефинансированию - от 5,5% годовых
11:32, 08.02.2021
Трое заболевших детей и 29 человек в больнице: свежая статистика по коронавирусу в Татарстане
11:29, 08.02.2021
Мужчина застрелил обидчика из винтовки из-за обидного комментария в соцсетях
11:08, 08.02.2021
Оказался на грани жизни и смерти: переживший коронавирус челнинец рассказал о борьбе с болезнью
10:58, 08.02.2021
«Изрезала внучку»: в Орске задержали пенсионерку, подозреваемую в убийстве двухлетней девочки
10:16, 08.02.2021
Из-за гололедицы краснобусы в Казани не могут подняться в горку
09:55, 08.02.2021
Женщина из Челнов подожгла дверь квартиры возлюбленного
09:46, 08.02.2021
Apple обвиняют в поддержке азартных игр
09:05, 08.02.2021
ВТБ: в январе траты татарстанцев выросли на 11%
08:41, 08.02.2021
На «зебре» в Казани сбили 10-летнюю девочку
08:13, 08.02.2021
Минздрав сократил список препаратов, которыми можно лечить коронавирус
07:22, 08.02.2021
«Доширак?»: Элвин Грей в «роли шеф повара» предложил фанатам угадать, что он приготовил
06:00, 08.02.2021
В начале недели в Татарстане ожидаются 30-градусные морозы
02:00, 08.02.2021
30 ложных вызовов: в Казани неизвестный сообщил о заложенных бомбах в городе
01:00, 08.02.2021
Книга за 10 миллионов: в Казани выставили на продажу редкое издание на татарском языке
00:00, 08.02.2021
Соцсети: под Казанью неизвестные сливают химические жидкости прямо на дорогу
21:30, 07.02.2021
Пьяная женщина обвинила коня в изнасиловании
20:12, 07.02.2021
Челнинец по телефону заявил, что хочет взорвать жилой дом
19:23, 07.02.2021
В Казани два «краснобуса» столкнулись друг с другом
18:38, 07.02.2021
Под Казанью в ДТП столкнулись семь машин
17:51, 07.02.2021
Покойника нашли по запаху: в челнинской квартире обнаружили труп мужчины
16:51, 07.02.2021
Рустам Минниханов выложил видеопоздравление с Днем герба Татарстана
14:56, 07.02.2021
На стройке в Челнах погиб рабочий, упав с высоты
13:47, 07.02.2021
В Казани водитель въехал в забор, уходя от погони полицейских
12:33, 07.02.2021
Череда смертей продолжается: от коронавируса в Татарстане скончался пожилой мужчина
11:18, 07.02.2021
«От нее просто избавились»: житель Казани пожаловался на врачей, не захотевших лечить его бабушку
09:51, 07.02.2021
Соцсети: в Казани снова сошел с рельсов трамвай
08:46, 07.02.2021
В Татарстане из-за горящего мусора жителям пришлось эвакуироваться из дома
07:57, 07.02.2021
«Руки бы оторвать тому, кто это сделал!»: в Казани неизвестные разгромили остановку
06:15, 07.02.2021
«Опять он!»: житель Казани станцевал татарский танец в центре Йошкар-Олы
02:15, 07.02.2021
В Татарстане плата за тепло в январских квитанциях вырастет на 8%
01:15, 07.02.2021
«Кладбище госзнаков»: в Казани после потопа на дорогах валяются номера от машин
00:15, 07.02.2021
Синоптики предупредили жителей Татарстана об ухудшении погоды 7 февраля
18:58, 06.02.2021
«Нашли уже мертвым»: на праздновании дня рождения в Новосибирске утонул двухлетний малыш
18:03, 06.02.2021
«Деньги на ремонт выделили»: в управлении образования Казани прокомментировали потоп в школе №143
16:52, 06.02.2021
Еще две женщины умерли в Татарстане от коронавируса
17:51, 05.02.2021
Мужчина насиловал свою падчерицу и фотографировал ее голой
16:52, 05.02.2021
Агину Алтынбаеву оштрафовали на 18 тысяч за участие в челнинской акции против задержания Навального
14:21, 05.02.2021
Отец-сектант убил своего сына во время ритуала и не сел за это в тюрьму
11:41, 05.02.2021
«Будь ты мужиком»: скандальная челнинка Агина Алтынбаева избежала «уголовки» за избиение соседа
10:33, 05.02.2021
Насмерть засыпало сахаром: в страшном столкновении трех «КАМАЗов» под Челнами погиб водитель
17:42, 04.02.2021
В Татарстан скоро вернутся 30-градусные морозы
14:52, 04.02.2021
Мужчина в Челнах напал с ножом на молодую пару
11:33, 04.02.2021
Иван Ургант утопил «КАМАЗ»для съемок ток-шоу
10:01, 04.02.2021
В Татарстане 14-летняя девочка пыталась покончить жизнь самоубийством и попала в реанимацию
12:06, 03.02.2021
Полицейские в Челнах устроили погоню за водителем и задержали его с помощью ленты с шипами
10:40, 03.02.2021
Наркоман в Челнах пытался украсть из детского магазина робота и квадрокоптер
09:56, 03.02.2021
«Никогда не плакала, сегодня плачу»: Агина Алтынбаева из Челнов высказалась о приговоре Навальному
17:19, 02.02.2021
Челнинский учитель Раушан Валиулллин вышел на одиночный пикет у здания УМВД
16:08, 02.02.2021
В Челнах пропал 30-летний мужчина: его ищут с января
Фото Prokazan.ru

Смертность в Татарстане за год выросла на 27%

09.02.2021, 13:33 65 1 prokazan.ru

В Татарстане за 2020 год смертность выросла на 27%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. 

За прошедший год в республике умерли на 11,6 тысяч человек больше, чем в 2019 году. Младенческая смертность при этом в 2020 году составила 169 случаев против 211 смертей в 2019 году. В целом же в Татарстане оказался самый высокий рост смертности среди регионов Приволжского федерального округа, а в ПФО данный показатель вырос за год больше, чем в среднем по России. 

Напомним, что одной из причин смерти, которые не встречались ранее, стал коронавирус. В Татарстане от ковида с начала пандемии скончался 291 житель республики. 

Смерть Татарстан
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

13-летнюю девочку убил и ограбил сожитель матери, его объявили в федеральный розыск
В Челнах возбудили уголовное дело после трагической гибели рабочего на стройке
По итогам двух митингов в Казани в поддержку Навального в суд поступило 590 дел участников
Покойника нашли по запаху: в челнинской квартире обнаружили труп мужчины
Под Казанью из-за гололедицы произошло серьезное ДТП
«Цену завысили в три раза»: казанцы продолжают жаловаться на высокие цены на такси
На городских парковках в Казани установили комплексы фотофиксации госномеров
Следователи Воронежа установили причастного к жестокому убийству учительницы математики
Ассоциация АТП Татарстана прокомментировала ситуацию с выехавшим на «встречку» автобусом
Минобрнауки Татарстана напомнило о возможности отмены уроков в школах из-за морозов
Сразу в двух районах Казани метеостанции зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе
Начальника колонии Татарстана обвиняют в шести эпизодах получения взятки
Три года был в федеральном розыске: сотрудники Росгвардии в Казани задержали беглого преступника
Массовое ДТП произошло в Казани из-за женщины-водителя, она скрылась с места происшествия
Трое заболевших детей и 29 человек в больнице: свежая статистика по коронавирусу в Татарстане
«Изрезала внучку»: в Орске задержали пенсионерку, подозреваемую в убийстве двухлетней девочки
Из-за гололедицы краснобусы в Казани не могут подняться в горку
Череда смертей продолжается: от коронавируса в Татарстане скончался пожилой мужчина
«Опять он!»: житель Казани станцевал татарский танец в центре Йошкар-Олы
В Татарстане плата за тепло в январских квитанциях вырастет на 8%
«Кладбище госзнаков»: в Казани после потопа на дорогах валяются номера от машин
Синоптики предупредили жителей Татарстана об ухудшении погоды 7 февраля
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
09 февраля 2021
13:59
Мрет народишко на радостях, что страна поднялась с колен...

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

15:55, 06.02.2021
«А где хоронить?»: жительница Екатеринбурга привезла гроб с телом матери к администрации города
18:21, 03.02.2021
Сотрудники пожарной охраны пожаловались на начальника, который требовал ухи и водки
11:00, 05.02.2021
«Хвойно-жемчужные ванны и горный воздух»: где казанцы могут отдохнуть этой зимой
10:25, 04.02.2021
Хоть одно молоко заказывай: ВкусВилл запустил бесплатную доставку в Казани от любой суммы в чеке