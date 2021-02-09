В Татарстане за 2020 год смертность выросла на 27%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За прошедший год в республике умерли на 11,6 тысяч человек больше, чем в 2019 году. Младенческая смертность при этом в 2020 году составила 169 случаев против 211 смертей в 2019 году. В целом же в Татарстане оказался самый высокий рост смертности среди регионов Приволжского федерального округа, а в ПФО данный показатель вырос за год больше, чем в среднем по России.

Напомним, что одной из причин смерти, которые не встречались ранее, стал коронавирус. В Татарстане от ковида с начала пандемии скончался 291 житель республики.