Водители в соцсетях призывают быть аккуратней на дороге. Из-за гололедицы 9 февраля уже произошло несколько ДТП. Одно из них под Казанью, в сторону Зеленодольска.

«Не доезжая Раифы ДТП, будьте внимательны, на дорогах гололедица, соблюдайте скоростной режим»,- пишут пользователи.

Судя по фото в сети, столкнулись ГАЗель и легковушка, у которой от удара буквально разворотило переднюю часть машины. О пострадавших на момент публикации новости не сообщается. Все подробности ДТП уточняются.

Еще одно происшествие случилось в Казани на улице Дементьева. Там столкнулись сразу несколько машин, одна из них перевернулась, подробности уточняются.

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