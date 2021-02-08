Начало недели в Татарстане будет морозным, к четвергу ожидается потепление. Об этом сообщают в Гидрометцентре РТ.

Так, сегодня, 8 февраля, температура воздуха днем составляла -21..-26 градусов, во вторник, 9 февраля, ночью ожидается -24..-29, в низинах до -36. Днем термометры покажут -18..-23 градуса. В среду ночью будет несколько теплее: -19..-24, при прояснении до -29 градусов, днем -12..-17 градусов.

К четвергу в республике ожидается снег, ночью температура воздуха составит -17..-22, в дневные часы столбики термометров поднимутся до -10..-15 градусов, на юге и востоке Татарстана до -5..-10. По предварительному прогнозу, в пятницу и субботу ночью температура опустится до -20..-25, днем будет теплее: -11..-16. В субботу на территории республики прогнозируют снег, метель, сильный ветер, а также существенное потепление, сообщили синоптики.



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