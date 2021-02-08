В Орске произошло по-настоящему дикая история. Ночью 8 февраля около жилого дома было обнаружено тело двухлетней девочки с колото-резанными ранами в области шеи. Об этом сообщает пресс-служба следственно управления СК России по Оренбургской области.

«По подозрению в убийстве была задержана 60-летняя женщина. Она, по версии следствия, изрезала внучку в состоянии опьянения», - говорится в сообщении.

На данный момент женщина задержана, следователи осмотрели место происшествия, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека». Расследование уголовного дела продолжается.

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