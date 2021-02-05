В Воронеже 4 февраля произошла трагедия – мужчина, выпавший из окна 17 этажа, убил пятимесячного ребенка в коляске. Позже пользователи начали делиться видео происшествия.

Как сообщает пресс-служба местной прокуратуры. Погибшим оказался 20-летний студент Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа. Причины падения молодого человека устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в момент падения во дворе дома гуляла женщина с коляской, в которой был пятимесячный ребенок. Молодой человек упал прямо на коляску, от удара ребенок вылетел. Врачи не смогли спасти малыша. Студент также скончался на месте происшествия.

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