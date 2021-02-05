Волонтер из Казани Юлия Хакимова продолжает рассказывать о людях, которые оказались в сложной жизненной ситуации. На этот раз она опубликовала запись обращения местной девушки, которая плача записала голосовое сообщение, потому что ее парализовало.

«Молодая женщина, у нее есть маленький ребенок, он пока у родственников мужа. В один момент она стала полностью обездвиженной, муж не справился со стрессом и запил. За ней не ухаживал, она рассказала, что не знает, есть ли еда в холодильнике, даже воды на столе нет. К ней выехал человек вместе с соцработником. Они вызвали скорую, ее увезли врачи», - рассказывает Юлия.

Волонтер задается вопросом, что же будет дальше, муж женщины в больнице на лечении, а женщина не может передвигаться.

«Можно конечно привезти домой, положить на диванчик и уйти. Бросить молодую неходячую, лежачую женщину, зная, что у нее маленький ребёнок и нет никого близких я точно не смогу», - заключила волонтер.

Вся подробная информация о том, как можно помочь, есть на странице у Юлии в «Инстаграм».

К другим новостям:

- Ректор Казанского Федерального университета опроверг слухи о присоединении к одному из местных институтов.

- Ни дня без печальных новостей от оперштаба Татарстана. Сегодня подтвердилось еще два случая смерти от коронавируса. Кто умер и сколько им было лет.