4 февраля оперштаб Татарстана получил подтверждение еще двух случаев смерти от коронавируса. Умерли две женщины.

Им было 76 и 60 лет, причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен. Всего с начала пандемии от коронавируса в Татарстане умерло 285 человек.

Напомним, за сутки в регионе зарегистрировали 83 случая заражения вирусом.

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- За год в Татарстане судили два десятка участников ОПГ, они совершили 28 преступлений. Одно из таких дел - расстрел машины с подростками в 2011 году.