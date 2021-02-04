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Фото: ProKazan

Еще две женщины в Татарстане скончались от коронавируса

04.02.2021, 18:35 61 1 prokazan.ru

4 февраля оперштаб Татарстана получил подтверждение еще двух случаев смерти от коронавируса. Умерли две женщины.

Им было 76 и 60 лет, причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен. Всего с начала пандемии от коронавируса в Татарстане умерло 285 человек.

Напомним, за сутки в регионе зарегистрировали 83 случая заражения вирусом.

К другим новостям: 

- За год в Татарстане судили два десятка участников ОПГ, они совершили 28 преступлений. Одно из таких дел - расстрел машины с подростками в 2011 году. 

Медицина / Минздрав Смерть Коронавирус Татарстан Казань Общество
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комментарии

Ага
0
04 февраля 2021
18:47
А ведь я говорил что вакцину для ускорения выпуска надо было вместо крыс и обезьян на либерастах испытывать, они немного ближе к людям. Сколько могли бы жизней НОРМАЛЬНЫХ людей спасти а?

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