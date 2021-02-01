Девушка из Казани случайно пострадала на митинге в Санкт-Петербурге. Она получила удар электрошокером, когда просто стояла недалеко от ТЮЗа.

Как сообщает издание 47news.ru, 23-летняя Ксения и ее молодой человек, 20-летний Владислав, приехали в северную столицу отдохнуть. Пара стояла около площади перед ТЮЗом, девушка в это время смотрела в телефон.

"Я говорю, давай отойдём. Вдруг трое подбегают, я слышу характерный звук шокера, её уводят", - рассказал Владислав.

Он бросился искать девушку, она нашлась в одной из машин скорой помощи. Медики ее осмотрели и отпустили.

В Казани вчера также прошли несанкционированные митинги в поддержку Навального, одной из задержанных девушек стало плохо, она потеряла сознание.

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