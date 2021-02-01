Задержанный во время вчерашних протестов в Казани политик Максим Шевченко рассказал о своих впечатлениях от несанкционированной акции. По словам политика, после задержания его быстро отпустили. Также политик отметил, что считает прошедшую акцию законной, так как люди имеют право ходить по улицам города.

"Почему, когда футбол, "Рубин" играет, люди идут себе в массе, никто их не задерживает? Или день города происходит? Наоборот, мне кажется, полиция должна была бы охранять людей, помогать им. Сказать: вот здесь можно собраться, здесь не надо", - передает слова Шевченко издание "Idel.Реалии".

Также политик высказался и об отношении властей Татарстана к несанкционированной акции: Шевченко считает, что власти республики не хотели карать жителей республики за участие в протестах.

"Я думаю, из Москвы просто дали разнарядку. Я уверен, что власти Татарстана не хотят избивать свой народ, не хотят избивать жителей Татарстана. Но и доложить в Москву о том, что мы никого не арестовали, никого не били, тоже не могут. Как и главы других регионов", - рассказал политик о причинах массовых задержаний протестующих в столице республике.

Между тем протестующие в Казани жаловались на жесткое обращение со стороны местных силовиков: "это издевательство", - так в сети комментирую видео с задержаний в центре города.