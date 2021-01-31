Сегодня под мостом на выезде из Авиастроительного района на дорогу рухнула часть крана: о происшествии сообщается в соцсетях. Предположительно, водитель крана проезжал под мостом и не рассчитал расстояние, задев мост грузом. После падения часть крана порвала провода и перегородила часть дороги.

Сообщатся, что в происшествии никто не пострадал.

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