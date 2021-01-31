В Казани около театра Камала сегодня, 31 января, проходит митинг в поддержку Навального. Если начиналось все спокойно и среди участников были пенсионеры, журналисты и полиция, то уже к половине первого появилась кучка молодежи, которая кричала слоганы. На ситуацию отреагировали правоохранители, митингующих взяли в круг и начали задерживать:

"Людей выносят за две руки, две ноги. Как бревно. И в автобус. Троих или четверых уже задержали",- передает корреспондент ProKazan.ru с места событий.

Корреспондент продолжает следить за развитием событий. Все новости про митинги в Казани можно прочитать здесь.