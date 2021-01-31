В Казани сегодня, 31 января, был анонсирован еще один митинг в поддержку Навального. На полдень около театра Камала почти пусто, передает с места событий наш внештатный корреспондент. Собралась небольшая группа людей, среди которых много пенсионеров.

На месте собрались, в основном, представители средств массовой информации, подтянуто большое количество правоохранителей. Также перекрыта станция метро "Площадь Тукая". Также на площадке перед театром был замечен глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов, который ранее встречался с участниками протестов 23 января.

При этом в сети гуляет видео с якобы жесткими столкновениями протестующих с полицией сегодня в Казани. На них правоохранители и митингующие идут буквально "стенка на стенку". Видео не соответствует реалиям сегодняшнего дня.

UPD: на ступеньках у театра появилась группа протестующей молодежи, сюда подгоняют автозак. Корреспондент продолжает следить за событиями. Все материалы о митинге в Казани можно прочитать здесь.