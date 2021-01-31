В Лаишевский районный суд Татарстана направлено уголовное дело в отношении жителя Казани. Он обвиняется в хулиганстве на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

«15 сентября 2020 года мужчина в состоянии опьянения возвращался на самолете из Антальи в Казань. В момент снижения, пред посадкой грубо нарушил общественный порядок: отказался пристегиваться, передвигался по салону, ругался матом и ударил бортпроводника», - говорится в сообщении.

Из самолета дебошира выводили сотрудники полиции. Его действия квалифицированы как хулиганство на воздушном транспорте, сопряженное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка. Теперь горе-отдыхающему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

На данный момент мужчина находится под стражей.

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