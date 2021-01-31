В Казани прошлой ночью местный житель на угнанном «КАМАЗе» попал в ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«На улице Магистральная водитель большегруза не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с легковушкой. Мужчина вел себя неадекватно, а позже рассказал, что угнал машину», - сообщили очевидцы.

По предварительной информации у нарушителя не было прав управления. В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки, ее отвезли в больницу.

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