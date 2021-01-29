Еще четыре летальных исхода подтверждено от коронавируса в Татарстане. Об этом сегодня сообщили в Минздраве республики.

Известно, что все четыре жертвы инфекции - женщины, это пациентки 1940, 1951, 1959 и 1964 годов рождения. Вирус идентифицирован, причина смерти установлена в ходе экспертизы патологоанатомом. Всего на сегодняшний день число умерших от COVID-19 в Татарстане достигло 260 человек.

Напомним, что на это неделе в РТ от ковида скончался президент Ассоциации рестораторов и отельеров республики, а Россия потеряла легендарного актера Василия Ланового.

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