Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов встретится с представителями местной молодежи, которые приняли участие в прошедших в субботу протестах. Об этом рассказал заместитель Министра Тимур Сулейманов. Сообщается, что встреча должна пройти на этой неделе.

Представители Минмола полагают, что после встречи смогут более точно понимать мотивы молодых людей, которые вышли на протесты.

"Наша задача как министерства - работать со всеми. И с той молодежью, которая вышла в субботу, и с той, которая не вышла. Для этого сегодня есть все инструменты"- передает слова Сулейманова ИА "Татар-информ".

Также в Минмоле отметили, что среди тех, кто вышел 23 января на протесты, есть знакомые ведомству молодые люди с активной гражданской позицией, которые всегда проявляли ее конструктивно и созидательно.

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