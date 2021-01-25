В связи с установлением теплой погоды началось таяние и сход снега с крыш. В сети пользователи обсуждают, что уже несколько машин пострадало от сошедшего льда.

«С крыши сошёл лёд и разбил лобовое стекло. Машина стоит за домом Серова 51 у трамвайных путей», - написали в соцсетях.

Комментаторы не проявили даже немного сочувствия, обвинив во всем водителей, которые не додумались выбрать место парковки транспорта.

«Нечего ставить под окнами, сами люди виноваты, жалобу заранее нужно писать, чтобы с крыши убрали снег…»

«Даааа...многим сегодня не повезло. Но МЧС предупреждал сообщениями в телефонах , что возможен сход снега с крыши»

«Жаль машину»

«Нашли, где ставить»

«Благо не на людей»

«Кто виноват? Правильно! Снег»

Тем временем, по информации пресс-служба МЧС Татарстана сильные осадки и оттепель ожидаются до 18:00 25 января. Особое внимание глав районов и городов обращают на крыши. Водителям рекомендовано выбирать места парковки, а пешеходам быть внимательными при переходе участка под крышей.