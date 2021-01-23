В Казани завершился митинг в поддержку находящегося в СИЗО Алексея Навального. Ранее мы уже писали о том, что полиция начала задержания еще до начала событий, причем под арест попали и просто участники, и освещавшие мероприятие журналисты.

Митингующие все же собрались и прошлись по Профсоюзной и Пушкина до Кремля и площади Свободы, а затем стали возвращаться на перекрытую улицу Баумана. Однако в районе Черного озера задержания возобновились. Наш корреспондент с места событий сообщал о "грубых" действиях полиции. Люди при этом продолжали скандировать "Позор!".

"Тех, кто шел внизу, не задерживали, а вот кто был выше у Черного озера - брали всех!" - рассказал корреспондент.

Кроме того, продолжились и задержания журналистов. Так, студенческое СМИ "Ветер" сообщило о задержании журналиста. Ее около 18 часов вечера доставили в отдел полиции "Азино-2".

Сейчас улица Баумана уже открыта, однако возле Часов не пускают - место начала митинга по-прежнему сторожат сотрудники полиции.

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