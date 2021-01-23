Вахитовский районный суд Казани назначил штраф лейблу известного певца Элвина Грея за нарушение антиковидных мер на концерте в столице Татарстана.

Суд прошел 19 января, теперь лейбл должен заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. На концерте 9 декабря в развлекательном комплексе «Пирамида» артист призывал всех пришедших вставать и танцевать, при этом в зале не соблюдалась социальная дистанция и не все зрители были в масках.

Нарушения были выявлены на основе видео в соцсетях после мероприятия.

Напомним, не так давно Элвин Грей сообщил о том, что у него состоялся никах. Он прошел в Казани в Кул-Шарифе.

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