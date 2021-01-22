Прокуратура Татарстана запросила по 9 лет колонии для двух мужчин, которые изнасиловали проститутку. Об этом сообщается на странице правозащитной организации "Зона права".

«Во время прений в Приволжском районном суде Казани прокуратура потребовала наказать бывшего сотрудника Росгвардии и его сообщника к 9,5 и 9 годам лишения свободы. Сотрудник охранял высших должностных лиц, он уволился за несколько дней до совершения преступления», - говорится в сообщении.

Мужчин обвиняют в вымогательстве, краже, изнасиловании и грабеже. По словам потерпевшей, один из мужчин пришел к ней и надел наручники, угрожая задержанием. После этого второй мужчина предлагал ей свое покровительство и требовал 20 тысяч рублей. А когда она отказалась, стали угрожать избиением. Она сказала пароль от онлайн банка.

После этого они принуждали девушку к интимной близости, а после отказа изнасиловали ее.

Один из мужчин не признал свою вину, второй частично сознался в содеянном.

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