Певец известный на весь Татарстан и Башкортостан Элвин Грей раскрыл страну, куда улетел с возлюбленной после никаха.

«Акуна матата. Начинается наше путешествие в Занзибаре. И новая глава нашей жизни «По миру вдвоём». В какой стране вы бы хотели оказаться прямо сейчас?»,- написал певец на своей странице в «Инстаграм».

В комментариях подписчики пожелали хорошего отдыха артисту и рассказали, что хотели бы отдыхать точно не в России, а большее количество пользователей отметили, что главное с любимыми рядом и неважно где.

В сторис Элвин Грей уже показал свой отель, прогулки по уютным улочкам и первую экскурсию к древнейшему отелю.

Напомним, в выходные у артиста с возлюбленной прошел никах. Он был в Кул-Шарифе.