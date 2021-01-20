Россияне с трудом пережили 2020 год с его пандемией, самоизоляцией и кризисами. Нумеролог рассказала нашим коллегам из Перми, порталу progorod59.ru, чего ждать от 2021 года и как прожить его успешно.

По словам Дарьи Усовой, собеседницы издания, если сложить все цифры наступившего 2021 года, то получится 5. Она, с точки зрения нумерологии, символизирует динамичность, риск, непредсказуемость. В то же время при сложении цифр прошлого года получается 4, а это - материальный мир, устойчивость.

"Как можно заметить, в 2020 году мы стабильно отсиделись дома. Нам было дано время переосмыслить свою жизнь, пересмотреть свои действия, поменять мировоззрение и принять новые правила. Предыдущий год был годом рубежа, переходом на новые вибрации и энергии. Стабильности больше не будет. Пятерка очень динамична и изменчива. Придется научиться быстро приспосабливаться к новым тенденциям и правилам игры. Пятерка в самом глобальном смысле слова изменит все сферы вашей жизни", - рассказала Дарья.

В наступившем году важными аспектами успешной и гармоничной жизни, по мнению нумеролога, станут открытость новому, движение ума и тела, новые знакомства. Также Дарья советует поработать над семейными отношениями - если они важны, то придется быть внимательным к партнеру.

"Этот год - идеальное время для любого обучения. Если вы долго не могли решиться, то сейчас самое время начать, если вы забросили какое-то обучение или увлечение, то самое время возобновить или наконец-то закончить обучение. Третья составляющая этого года - это постоянное движение. Путешествия, командировки, внезапные или внеплановые поездки - все это только приветствуется", - резюмировала собеседница издания.

Читайте также:

Блогер из Татарстана побывала на шоу "Давай поженимся". Она уверяет: там все по-настоящему