На 19 января в Татарстане зарегистрировали еще четыре смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, скончались две женщины 82 и 69 лет и двое мужчин 88 и 82 лет. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

За все время пандемии в Татарстане число смертей от последствий коронавируса составляет 229.

Напомним, 19 января в регионе выявили 90 случаев заражения ковидом.

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