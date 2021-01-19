Татарстанцы продолжают заболевать COVID-19: за прошедшие сутки в РТ было подтверждено еще 90 случаев. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Известно, что из 90 случаев два - контактные, треть заразившихся были госпитализированы. Наибольшее число заболевших, как и ранее, выявляется в Казани - 54 случая за сутки, на втором месте Набережные Челны - шесть новых заболевших. Пять новых случаев выявили в Альметьевском районе, четыре в Нижнекамском, три - в Высокогорском и Лениногорском районах, по два - в Алькеевском, Зеленодольском, Нурлатском и Сабинском районах, по одному - в Азнакаевском, Сармановском, Менделеевском, Бугульминском, Актанышском, Бавлинском и Арском районах.

В возрастных категориях также существенных изменений нет: все больше заболевших регистрируют среди пожилых людей. Так, за сутки выявлен один случай среди татарстанцев старше 90 лет, шесть - от 80 до 90 лет, 12 - от 70 до 80 и 20 - от 60 до 70 лет. Девять заболевших зарегистрировано в категории от 50 до 60 лет, 27 - от 30 до 50 и двое - среди несовершеннолетних.

Таким образом, к 19 января по числу заболевших с начала пандемии Татарстан перевалил за число в 15 тысяч человек. Напомним, что 14 тысяч заболевших было зарегистрировано в РТ на 9 января, порог в 13 тысяч республика перешагнула 29 декабря, в 12 тысяч - 19 декабря. Первую тысячу заболевших ковидом Татарстан зарегистрировал в мае 2020 года.

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