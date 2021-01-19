47-летняя несостоявшаяся бабушка в Ростовской области своими руками убила новорожденного внука.

Трагедия произошла 4 января в селе Сандата. Женщина находилась дома у своей 23-летней дочери, приняла у нее роды, а затем погрузила новорожденного мальчика в ведро с водой. Когда малыш перестал подавать признаки жизни, женщина завернула тело внука в пакеты и закопала его на заднем дворе дома.

Как сообщает местный Следственный комитет, женщина вину признала, на месте преступления были проверены ее показания. Сейчас жительница Ростовской области находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

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