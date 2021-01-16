С 23 декабря прошлого года в Казани начали работать камеры, которые фиксируют повороты налево. Они установлены на 19 перекрестках города. Об этом сообщает отдел ГИБДД.

Так, повернув налево можно получить штраф на перекрестках Ямашева с улицами Короленко, Бондаренко, Адоратского, Мусина, проспекта Победы с улицами Дубравная, Академика Губкина, Минская, Ломжинская, Мамадышского тракта с улицами Аббасова, Большая Красная (п.Малые Клыки), Натана Рахлина, ул.Лево-Булачная с ул.Галиаскара Камала, ул.Право-Булачная с ул.Астрономическая, ул.Академика Губкина с ул.Космонавтов, ул.Аделя Кутуя с ул.Гвардейская, пр.Камалеева с ул.Назиба Жиганова, ул.Фатыха Амирхана с ул.Чуйкова, ул.Халезова с ул.Мира, ул.Чистопольская с ул.Бичурина.

За поворот или разворот в неположенном месте водитель заплатит штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей. Всего с 23 декабря 2020 года по 12 января 2021 года «попались» 14 119 автомобилистов.

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