В бары не пускают – будем разбираться на улице. Видимо такому правилу следователи «герои» этой новости. Ночью на улице Профсоюзная произошла драка, которая попала на видео.

«Судя по сториз на Профсоюзной драки, хотя бары уже час как закрыты», - написали в телеграм-канале «Кот Казанский».

Несколько участников драки сидели на снегу, остальные активно жестикулировали, всего на кадрах видно около 10 человек.

Напомним, не так давно в Зеленодольске произошла массовая драка. Правда там участвовали около 40 человек. Из-за чего все произошло.