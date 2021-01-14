Заразиться коронавирусом повторно можно как после прививки, так и после перенесенной болезни. Об этом рассказал российский иммунолог Николай Крючков. По его словам, есть пять условий, при которых может произойти повторное заражение.

1. Снижение титра антител. Речь идет как о переболевших, так и о получивших вакцину. И в том, и в другом случае иммунитет держится порядка полугода, а число антител постепенно уменьшается, таким образом, защита может снизиться на 60 - 70%.

"Эффективность препарата рассчитана на краткосрочную перспективу в 3-6 месяцев", - отметил он.

2. Разные типы антител. Так, существуют нейтрализующие антитела, именно они защищают от заражений. При этом стандартные тесты показывают только общий показатель, не выделяя данный тип, который составляет относительно небольшую долю в общем числе.

3. Угнетенная иммунная система. В группе риска повторного заражения коронавирусной инфекцией - граждане с онкологией и аутоиммунными заболеваниями, а также принимающие иммуносупрессоры - лекарства, искусственно подавляющие иммунитет, после трансплантации органов.

4. Ослабленный организм. Для риска повторного заражения достаточно ослабленного, например, хронической болезнью, иммунитета.

"Титр антител не гарантирует стопроцентной защиты от COVID-19. Так, если организм будет ослаблен, например, из-за тяжелых хронических заболеваний, в его защите от вируса может оказаться брешь, несмотря на наличие антител и клеточного иммунитета", цитирует Крючкова "Комсомольская правда".

5. Новый штамм ковида. На территории РФ уже был выявлен "британский" штамм, который заразнее обычного, он может стать причиной повторного заболевания. Как пояснил иммунолог, мутация привела к тому, что организм может не распознать "британский" штамм как коронавирус.

"Скорее всего, для иммунитета мутировавший штамм не будет совершенно незнакомым врагом, но снижение эффективности защиты в той или иной мере у переболевших либо вакцинированных людей все-таки исключать нельзя", - резюмировал врач.

Напомним, что в Татарстане от коронавируса вакцинировано уже 2,4 тысяч человек, полный курс, состоящий из двух прививок, прошли 170 человек. Всего в республику поступило 12,5 тысяч доз вакцины "Спутник V". Массовая вакцинация должна начаться буквально на днях.