Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется уже со следующей недели: об этом заявил президент страны Владимир Путин.

"На прошлой неделе мне Михаил Владимирович (Мишустин - прим.ред.) докладывал, что промышленность не только все обещанные нормативы, но и превысила плановый объемы выпуска вакцины. Прошу по следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения", - заявил Путин на совещании с министрами.

Также Владимир Владимирович отметил, что в России уже началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. Предполагается, что график прививания населения от COVID-19 будет выстроен по аналогии с вакцинацией от других заболеваний, к примеру, от гриппа.

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