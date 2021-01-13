В соцсетях одна из родительниц пожаловалась на школьное питание. Якобы в меню было заявлено другое блюдо, а детям дали другое. Дети начали фотографировать тарелки, но им сделали замечание и попросили удалить фотографии.

«Смотрю в меню карты питания ребёнка, свободный выбор, приятно, чего только нет, и рыба, и мясо, фрикадельки, сок, и т.д. Обед стоит 61 руб. Но сегодня в школе был просто «шикарный» обед. Но на соседних столах, у старшеклассников, был вкусный и нормальный обед. У меня вопрос, почему одним накладывают «это», а другим другое. И едят ли это в министерстве? Фото прилагаю», - написала женщина.

По фотографии так и не удалось установить, что за «шикарное» блюдо дали детям. Плов? Чак-чак, каша? В комментариях мнения разделились.

«Кажется плов без мяса, там вместо мяса ещё риса положили»

«А мне кажется это простая перловка»

«Гороховая каша скорее всего»

«Сегодня по меню было плов из курицы с булугуром. Я сама как родительница попробовала, мне очень понравилась. Но, к сожалению, дети не кушают. Уважаемые родители, приучите своих детей кушать»

«Надо приучать есть каши. дети с утра едят кириешки и чипсы, сладости, а потом не хотят есть нормальную еду».

Ранее, сообщалось, что в Казани школьникам выделят субсидию на питание - 8 рублей в день.