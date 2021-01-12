В Казани на 98-м году жизни умерла Ирина Сергеевна Дубинина – один из старейших профессоров Казанской госконсерватории имени Жиганова. Об этом сообщили в группе консерватории.

«Ирина Сергеевна посвятила всю свою жизнь консерватории, отдав преподаванию 70 лет – в ее трудовой книжке всегда значилось лишь одно место работы. Более 25 лет пианистка возглавляла кафедру специального фортепиано, исполнила свыше 100 сольных программ, подготовила более 120 выпускников», - говорится в сообщении.

Ее ученики продолжают исполнительскую деятельность, преподают в музыкальных школах и консерваториях России и за рубежом.

О причине смерти не сообщается, время прощания будет уточнено дополнительно.

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