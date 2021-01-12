В Татарстане перед вакцинацией от COVID-19 не будут проводить тест на антитела. Об этом сегодня на брифинге заявила глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина.

По ее словам, проверка необходима, когда вакцины мало - нужно, чтобы ее в первую очередь получили незащищенные от болезни граждане.

"Когда вакцина поступает в большем количестве, то необходимость проводить такую сортировку, у кого есть антитела, у кого нет, уже отпадает. В инструкции к вакцине уже отсутствует это противопоказание, что переболевшим не нужно прививаться", - рассказала Патяшина.

Марина Патяшина также подтвердила, что антитела к вирусу сохраняются от полугода до 8 месяцев, постепенно угасая, поэтому вакцина не повредит, а усилит защиту организма от COVID-19. Напомним, что сейчас прививку от коронавируса могут сделать все желающие, для этого нужно обратиться в поликлинику.

На сегодняшний день в Татарстане выявлено более 14,3 тысяч случаев коронавирусной инфекции, из 89 - за последние сутки. Среди городов по заболеваемости лидирует Казань, а почти половина заболевших - это татарстанцы старше 60 лет.

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