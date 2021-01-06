Глава Администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов рассказал в своем "Инстаграм", как проводит новогодние каникулы. Он опубликовал фотографию с рыбалки, на которую ходил с сыном, и вспомнил развлечения своего детства.

"Сегодня впервые пошёл на рыбалку с @m.mironov13! Совсем другие масштабы: вместо озера - Волга, вместо окуня - судак! Помню, как в детстве зимой часто ходили на зимнюю рыбалку. В нашей деревне было небольшое озеро, где рыбачили мы и ещё добрая часть мужской половины поселения. Улов обычно у меня был скромный - маленькие окуни. В такие минуты время, проведённое со старшим сыном, ещё ценнее! Совсем самостоятельный, поддерживает мои идеи и совсем не унывает! Молодец, сын!", - написал Миронов.

В аккаунте сына чиновника также опубликован снимок с рыбалки.

"Впервые с папой @mironov_kzn зимой на рыбалке! Поймал рыбу, Папа сказал, что это судак!", - написал мальчик.

Ранее Сергей Миронов уже демонстрировал интерес к рыбалке и рыбным блюдам в своих соцсетях: он публиковал рецепт котлет из щуки.