Житель Казани, пожелавший остаться анонимным, хочет найти очевидцев нападения на его маму. Соответствующий пост он опубликовал в социальных сетях. Судя по снимкам, которые приложены к посту, нападение произошло около одной из остановок неподалеку от ларька с шаурмой, точно место не указано.

По словам автора, инцидент произошел около 9:30 утра 5 января на улице Зорге.

"Мужчина ударил её по лицу, либо кольцом либо кастетом. Удар был с такой силы, что она потеряла сознание. Очевидцы сказали, что мужчина сел за руль, и уехал на такси. Номера были предположительно 39 или 93", - написал горожанин.

Пользователи соцсетей в ответ рекомендуют изучить записи с камер видеонаблюдения, которые есть на месте происшествия.

"Как можно что то спрашивать и при этом объяснять ситуацию так что каждое предложение оставляет много вопросов. С чего все началось? Просто так подошёл и ударил? С чего решил что был кастет, потерять сознание можно и от удара без него. Какие травмы? Где эти очевидцы сейчас которые этого мужчину видели, и почему вопросы задаёте не им? Сел за руль, или уехал на такси? Или был водителем такси и поэтому сел за руль такси? Номера 39 или 93 чего? У автомобилей номера 3 или 4 значные обычно. Или это регион на номерах автомобиля на котором он уехал? Или может это был автобус 39 или 93. Обращались ли вы в полицию? Смотрели ли видео с камер наблюдения которые могли это снять?", - пишут комментаторы.

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