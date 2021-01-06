В Сарапульском районе Удмуртии татарстанец украл у местных жителей орден их погибшего сына. Награду уже нашли и вернули родителям, сообщают в республиканском МВД.

Сын Анатолия и Валентины Трушниковых Ярослав погиб в 1995 году в Чечне и был посмертно награжден Орденом Мужества. В декабре 2019 года к ним в дом пришел незнакомец, который представился членом общественной организации. Мужчина заявил, что для создания стенда собирает сведения о бойцах, погибших во время первой Чеченской кампании. Родители рассказали ему о сыне, обстоятельствах гибели, и показали награду.

Злоумышленник попросил сделать ксерокопию удостоверения, и пока отец искал документ, незаметно подменил орден, прикрепленный к форме, подделкой. Позже он взял удостоверение и пообещал вернуть в тот же день, однако в дом Трушниковых мужчина больше не пришел. Родители обнаружили кражу и обратились в полицию.

Было возбуждено уголовное дело, правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний татарстанец, безработный и ранее судимый. Мужчина был задержан, выяснилось, что орден он продал через интернет. В итоге награду нашли в Москве и вернули в Удмуртию, где передали родителям героя.

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